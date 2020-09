Corona-Ampel zum Schulstart in Wien auf Grün gestellt

Am Montag geht in Niederösterreich, im Burgenland und auch in der Bundeshaupstadt Wien die Schule wieder los. Gespannt wurde darauf gewartet, wie die Corona-Ampel den Schulalltag zum Start beeinflussen wird.

Laut KURIER Informationen werden alle Schulen in Wien im grünen Bereich starten.

Da in der Corona-Ampel natürlich keine Schulen, sondern lediglich Bezirke oder wie im Fall von Wien ganze Städte, berücksichtigt werden, bedeutet das, dass die Bundeshauptstadt ebenfalls auf Grün starten wird.

Das Bildungsministerium hat für die Schulen eine eigene Corona-Ampel ausgearbeitet, auf der nachvollzogen werden kann, welche Maßnahmen bei der jeweiligen Stufe in Kraft treten.