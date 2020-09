Corona-Ampel: Vier Regionen starten gelb

Am Montag geht in Niederösterreich, im Burgenland und auch in der Bundeshaupstadt Wien die Schule wieder los. Gespannt wurde darauf gewartet, wie die Corona-Ampel den Schulalltag zum Start beeinflussen wird. Am Freitag, werden Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Innenminister Karl Nehammer und die Sprecherin der Corona-Kommission, Daniela Schmid, den Start der Corona-Ampel präsentieren. Im Vorfeld gab es etliche Spekulationen, mit welchen „Farbenspielen“ zu rechnen ist. Dem KURIER wurde dabei aus glaubwürdiger Quelle bestätigt, dass Wien, Graz, Linz und Kufstein auf Gelb geschaltet werden. Dem gingen stundenlange Gespräche voraus.

Am Donnerstag tagte die Corona-Kommission erstmals im Vollbetrieb. Fünf Vertreter der Bundesregierung, fünf Virus-Experten und neun Vertreter der Landesregierungen beraten jeweils am Donnerstag über die Lage in allen Bezirken. Die Kommission gibt dann Empfehlungen an Gesundheitsminister Rudi Anschober ab. Der Minister, in Absprache mit den neun Landeshauptleuten, legt dann fest, welche Ampelfarbe in welchem Bezirk geschalten wird. Je nach Ampelfarbe – Grün, Gelb, Orange und Rot – leiten sich Maßnahmen ab, die von den lokalen Behörden umgesetzt werden. Die Kommission entscheidet nicht alleine nur aufgrund der Infektionszahlen in einem der 79 politischen Bezirke (und die 15 Staturstädte) Österreichs. Als relevante Indikatoren, welche Ampelfarbe geschaltet werden muss, werden die Experten zudem die Cluster analysieren (also woher die Infektionen kommen), ob ausreichend Kapazitäten in den Spitälern vorhanden sind, und ob genug Corona-Tests von den Labors gemacht werden können.

Beenden wird diese „Corona-Kommission“ ihre Arbeit erst, wenn die Pandemie vorüber ist – und entweder ein Großteil der Bevölkerung einen wirksamen Impfstoff bekommen hat oder die Krankheit durch neue Medikamente behandelbar ist – oder das Virus einfach nicht mehr verbreitet wird.

Grün wird in einem Bezirk aufscheinen, wenn die Experten nur ein „geringes Risiko“ ausmachen, es also nur einzelne Infektionsfälle gibt und die Übertragung (Cluster) geklärt ist.

Gelb sind Bezirke, wo es eine moderate Anzahl von Fällen gibt, die Cluster aber ebenfalls unter Kontrolle sind.

Orange wird aufleuchten, wenn es eine Häufung von Infektionen gibt, und die Cluster nicht mehr klar zuordenbar sind.

Rot bedeutet, dass in einem Bezirk die Neuinfektionen unkontrolliert sind und es eine großflächige Verbreitung gibt. Dann kann es sein, dass die Behörden über den ganzen oder Teile des Bezirks einen Lockdown und somit Ausgangssperren verhängen.

Wien mit seinen 23 Bezirken wird als ein Bezirk betrachtet. Wie der medizinische Krisenstab der Stadt argumentiert, bringe es nichts, die einzelnen Bezirk zu betrachten. Denn durch die Bewegungsdynamik in der Stadt und den zahlreichen Bezirksübertritten, sei ein einzelner Bezirk nicht aussagekräftig.



Das Bildungsministerium hat für die Schulen eine eigene Corona-Ampel ausgearbeitet, auf der nachvollzogen werden kann, welche Maßnahmen bei der jeweiligen Stufe in Kraft treten.