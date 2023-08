Cooling Center: Kostenlose Abkühlung und nette Gespräche

Erich, ebenso ein Anrainer der SCN, nimmt noch einen Schluck Wasser, dann erzählt er, dass er heute in der Früh nicht einmal mehr seinen geliebten Kaffee trinken wollte. "Meine Wohnung hat sich in den vergangenen Tagen so aufgeheizt, dass ich schon nach dem Aufwachen geschwitzt habe."

Das Schild, das zum Cooling Center im Obergeschoß führt, habe er durch Zufall entdeckt. Es liegt etwas abseits, daher ist auch die Nachfrage überschaubar. Doch das Rote Kreuz muss nehmen, was von den Betreibern angeboten wird.

Angebot gut angenommen

Umso mehr habe man sich über die Kooperationsbereitschaft des Betreibers der Millennium City in der Brigittenau gefreut, so eine Rotkreuz-Sprecherin. "Dort wurde das Angebot auch sehr gut angenommen." Nur schade, dass das Probemonat am 11. August endete. Hier dürften sich jedenfalls andere Betreiber gerne ein Stück abschneiden.

Noch bis Ende August geöffnet bleibt immerhin die Abkühlzone in der SCN, und zwar von Montag bis Freitag, jeweils von 12 bis 17 Uhr.