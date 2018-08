Citymaut: Vassilakou lässt nicht locker

„Die Berechnungen zeigen: Die Citymaut ist die wirksamste aller verkehrspolitischen Maßnahmen“, ist Vassilakou überzeugt.

Was auffällt: Anders als bei dem jetzigen Modell sah ihr ursprünglicher Vorschlag noch eine flächendeckende Citymaut ab der Stadtgrenze vor. Dafür erntete sie jedoch breite Ablehnung – seitens des Koalitionspartners SPÖ genauso wie aus Niederösterreich und dem Burgenland. Dass man für das jetzige Modell nur mehr eine Citymaut ab dem Gürtel herangezogen hat, will man jedoch nicht als Nachgeben verstanden wissen, betont eine Vassilakou-Sprecherin. „Die Citymaut ab der Stadtgrenze bleibt weiter unser Vorschlag.“ Da es derzeit aber von keiner Seite Gesprächsbereitschaft dazu gebe, wäre es sinnlos gewesen, in eine viel kostspieligere Studie über die Auswirkungen einer wienweiten Citymaut zu investieren. Diese würde aber jedenfalls zu einer noch deutlicheren Verkehrsentlastung führen als die Gürtel-Variante, ist man überzeugt.