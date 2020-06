City wirbt mit Skulptur, die sie doch nicht will

Ulrike Truger hat die Stadt mit ihren Steinen schon öfters in Atem gehalten. 2003 etwa stellte sie den Marcus-Omofuma-Stein in Gedenken an den bei der Abschiebung verstorbenen Asylwerber einfach vor die Oper und verursachte damit einen Skandal. Die Skulptur steht heute – genehmigt – vor dem MuseumsQuartier.

Schon im Jahr 2000 stellte sie die Skulptur "Wächterin" – vorerst illegal – vor dem Burgtheater auf. Später bekam Truger einen fixen Standort am Minoritenplatz genehmigt. Anfangs stieß das bei der roten Stadt durchaus auf Gegenliebe, soll doch der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel "not amused" über eine "Wächterin" gewesen sein. "Doch dann wurde der Druck wohl zu groß", erzählt Truger.