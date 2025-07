Man merkt den beiden die Begeisterung für das Thema an. Eigentlich sind – oder waren – sie Lehrer. „Aber als Lehrer muss man ja auch etwas Vernünftiges machen“, sagt Andreas Swatosch mit einem Augenzwinkern. Zudem sind sie als Hobbyzauberkünstler tätig. Und wie alle in den Wiener Bezirks- und Sondermuseen arbeiten auch die Gebrüder Swatosch ehrenamtlich . Ihre Motivation? „Die Leidenschaft für das Thema, dass man etwas Sinnvolles macht. Auf die Uhr darf man halt nicht schauen, die Zeit, die man hier verbringt, ist unendlich“, sagt Michael Swatosch.

Hinter den Figuren steht eine eigene Philosophie . „Die Clowns beobachten ja in Wirklichkeit uns. Sie spielen nach, was sie sehen und übertreiben. Dadurch wird es für uns lustig – aber eigentlich lachen wir über uns selbst“, erklärt Michael Swatosch. Die Clownerie werde gerne als kindisch abgetan, sagt auch sein Bruder. Dabei habe sie einen großen kulturellen Wert. „Denken Sie nur an Charlie Chaplin.“

Die dicke Mitzi

Passenderweise in einem Seitenraum geht es um die sogenannten „Side-Show-Charaktere“, oft Menschen mit körperlichen Besonderheiten oder inszenierten „Monstrositäten“, die vor einem Publikum zur Schau gestellt wurden. In Wien brachte es so die Praterlegende „Dicke Mitzi“ in den 1920er- und 1930er-Jahren zu Berühmtheit. Ihre riesige Unterhose, mit der ihr Mann vor der Bude Schaulustige anlockte, ließen die Swatoschs nachschneidern. „Die Mitzi war natürlich schwer diabeteskrank und ist mit 54 Jahren gestorben. Aber sie war ein echtes Wiener Original“, sagt Andreas Swatosch.

Beim Ausgang liegen Postkarten, darauf zu sehen: Katzen mit roten Clownsnasen. Die Nasen wurden reinretouchiert, die Katzen sind echt und gehören Michael Swatosch. „Die ganz links heißt Houdini.“

Sie ist wohl Entfesselungskünstlerin.