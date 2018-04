Christian Oxonitsch tritt zurück

Innerhalb weniger Wochen gibt es in der Wiener SPÖ den dritten prominenten Rücktritt: Christian Oxonitsch legt seine Funktion als Klubobmann zurück. Das gab er in einem parteiinternen Mail bekannt. "In den letzten Wochen habe ich den Eindruck gewonnen, dass ich selbstgestellten hohen Anforderungen nicht entsprechen kann", heißt es darin. Im Mai soll ein Nachfolger bestimmt werden.

Vor Oxontisch kündigten schon die Stadträte Sandra Frauenberger und Andreas Mailath-Pokorny an, nicht mehr dem Team des neuen Bürgermeisters Michael Ludwig angehören zu wollen. Spätestens nach dessen Kür zum neuen Parteichef wurde auch Oxonitsch als Ablöse-Kandidat gehandelt.

Der Ottakringer war von 2001 bis 2009 Klubchef, dann bis 2015 Bildungsstadtrat, ehe er wieder in seine ursprüngliche Funktion zurückkehrte.

Über seine Zukunft schreibt Oxonitsch in dem Mail: Er freue sich, "die Arbeit unseres Klubs und unserer großen Wiener Partei bald wieder in meiner Funktion als Ottakringer Gemeinderat und Landtagsabgeordneter unterstützen zu können. Ich freue mich besonders darauf, in Zukunft noch mehr Zeit für Basisarbeit und den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Initativen und Vereinen zu haben, die gemeinsam mit uns für ein Wien des sozialen Zusammenhalts arbeiten. Insbesonders die Arbeit und der Dialog mit jungen Menschen - sei es im Rahmen von Grätzelinitiativen oder in Sport-, Kultur- und Bildungseinrichtungen - liegt mir am Herzen. Darauf werde ich in den nächsten Monaten gemeinsam mit Euch einen meiner Schwerpunkte legen."