Christbaum-Verkaufsstände in Wien und NÖ öffnen am 12. Dezember

In Niederösterreich und Wien sind Christbäume an öffentlichen Ständen in Städten ab 12. Dezember erhältlich, der Ab-Hof-Verkauf ist schon abgelaufen.

Wer noch genug Auswahl haben möchte, sollte nicht bis zum letzten Moment warten: "Die Bäume sind auch dann noch frisch, wenn man sie früher kauft, solange man sie richtig lagert", teilte die ARGE NÖ Christbaumbauern anlässlich eines Pressetermins am Dienstag in Wien mit. Am beliebtesten bleibt in Österreich die Nordmanntanne.