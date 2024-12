Wann der Christbaum aus der Wohnung oder dem dem Haus gebracht wird, bleibt jedem selbst überlassen.

In Wien ist dies kostenlos vom 27. Dezember 2024 bis 18. Jänner 2025 an 588 Christbaumsammelstellen rund um die Uhr möglich. Wer es in dieser Zeit nicht schafft, kann den Christbaum auch ganzjährig auf allen Wiener Mistplätzen abgeben. Bei der Entsorgung sind jedoch einige Dinge zu beachten.