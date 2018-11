Chinesische Superstars gaben sich in Wien das Ja-Wort

Zwei chinesische TV-Stars – das Schauspieler-Paar Tiffany Tang und Luo Jin – gaben sich vergangenen Sonntag in Wien das Ja-Wort. Die Hochzeit samt begleitendem Fotoshooting war mehrere Monate im Voraus unter strengster Geheimhaltung geplant worden.

Um die 130 Gäste feierten eine der am meisten beachteten Hochzeiten Chinas in Wien: Tiffany Tang – bürgerlicher Name Tang Yan – und Luo Jin gaben sich am 28. Oktober im Oberen Belvedere das Ja-Wort. Beide sind in China Superstars, großes Medieninteresse war damit vorprogrammiert – Wien wird als Hochzeitsdestination jede Menge Aufmerksamkeit zuteil.

Tang Yan, unter anderem bekannt für ihre Rollen in „ Europe Raiders“ (2018), „Bounty Hunters“ (2016), „Miss Partners“ (2016) oder "My Sunshine" (2015), zählt derzeit zu den bestbezahlten Fernsehdarstellerinnen Chinas. Luo Jin, der etwa im mexikanischen Filmdrama „Biutiful“ mit Javier Bardem mitgewirkt hat, spielte bereits in „The way we were“ (2018), „The Princess Weiyoung“ (2016), „Diamond Lover“ (2015) oder „Agent X“ (2012) an der Seite seiner zukünftigen Frau.