Chinesische Schlepper zwangen Frauen zur Prostitution

Sie wollten in Europa ein neues Leben beginnen – und landeten im Bordell. Zwei junge Chinesinnen, die gerade erst nach Wien geschleust worden waren und in Massagesalons den zahlenden Kunden zur Verfügung stehen mussten, brachten den Fall ins Rollen. Wie erst jetzt bekannt wurde, klickten am 28. Oktober für die beiden mutmaßlichen Haupttäter – ein Mann und eine Frau – die Handschellen. „Insgesamt wurden sechs Opfer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren ausgeforscht“, sagt Polizei-Sprecherin Adina Mircioane. Drei Massagestudios wurden geschlossen.

Mindestens 10.000 Euro mussten die Frauen für die Reise nach Österreich zahlen. Den Lohn sollten sie in den Studios abarbeiten. „Als sie in Wien angekommen sind, wurden ihnen die Dokumente abgenommen. Dann wurden sie nach Traiskirchen geschickt, um dort um Asyl anzusuchen“, erklärt Mircioane. Und das mit falschem Namen. Dann mussten sich die Frauen die Kontrollkarten besorgen, mit denen sie legal als Prostituierte arbeiten konnten. „Der Verdienst ging zur Gänze an die Täter“, sagt die Polizei-Sprecherin.

Zwei Monate waren die jungen Frauen in den Studios, dann gingen sie zur Polizei. Seit Ende des vergangenen Jahres wurde ermittelt – Ende Oktober schlugen die Ermittler zu.