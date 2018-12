CEU: Ludwig und Häupl kritisieren Straches "Wanderuniversität"-Sager

Kritik von Häupl

Auch Ex-Bürgermeister Häupl kritisierte die Aussage Straches - wobei er aber vorausschickte: "Also ich kommentiere seit fast sieben Monaten nicht mehr den Herrn Strache. Nicht, dass ich es vorher so gern getan hätte, aber da war das bis zu einem gewissen Grad mein Job." Es sei ihm in der Zwischenzeit eigentlich "völlig wurscht", was der FP-Politiker sage.

Er könne jedenfalls mit dem Begriff nichts anfangen: "Ich hab sehr viel für die Universitäten, ich hab sehr viel für das Wandern, als alter Naturfreund sowieso, aber darüber hinaus auch bei den Studenten. Ich war von Anfang an ein großer Förderer des Erasmus-Programms." Auch Häupl lobte die CEU als Bereicherung für die Wiener Universitätslandschaft.

Dies tat auch der Rektor der Universität Wien, Heinz Engl. Man könnte meinen, Universitäten würden Konkurrenz scheuen, doch das sei nicht der Fall, versicherte er. Die CEU sei "sehr willkommen", da man sich mit ihr synergetisch ergänze, etwa im Bereich Cognitive Sciences. Für Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler ( SPÖ) ist die CEU "alles andere als eine Wanderuniversität", wie sie versicherte: "Ich hoffe, dass sie hier eine schöne Heimat findet."

Angesiedelt wird die neuer Privatuniversität ab 2023/24 auf dem Gelände des heutigen Otto-Wagner-Spitals. Da der Betrieb bereits im kommenden Studienjahr aufgenommen werden soll, wird es bis dahin eine Zwischenlösung geben.