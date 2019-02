CBD-Boom hält an: Fünf neue Cannabis-Automaten in Wien

Standorte stehen fest

Weil viele Konsumenten sich ihr CBD-Kraut aus dem Automaten holten, weitete die steirische Firma Dr. Greenthumb das Angebot jetzt um weitere fünf Automaten aus. Der erste wurde heute, Mittwoch, in der Sechshauserstraße 114 in Rudolfsheim-Fünfhaus installiert.

In den kommenden zwei Wochen folgt ein weiteres Gerät in der Thaliastraße 2 in Wien-Ottakring. In den Wochen danach folgen Standorte in der Radetzkystraße 13 und beim Rennweg 67 im dritten Bezirk sowie in der Kandlgasse 5 in Wien-Neubau.