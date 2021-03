Causa Sozialbau erreicht den Wiener Landtag

Denn Fakt sei, so hielten die Stadt-Türkisen fest, dass in dieser Causa mehr als 70 Mio. Euro durch Wiener soziale Bauträger "in den Sand" gesetzt worden seien. Bei der Sozialbau sei bis zu 45 Prozent des Geldes weg, bei einzelnen Töchtern sogar bis zu 100 Prozent des veranlagten Geldes. "Um 70 Millionen Euro könnten ca. 600 Wohnungen errichtet werden - diese stehen dem Wohnungsmarkt nun nicht zur Verfügung", beklagte Sittler.

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp gibt Gaal in einem Punkt recht, wie er via Aussendung mitteilte: "Es handelt sich in der Causa Mattersburg um einen Bankenskandal - weil einzelne Gemeinnützige davon sehr stark betroffen sind, muss die MA 50 allerdings tätig werden", forderte auch er: "Eine Sonderprüfung ist keine Hausdurchsuchung und soll es auch nicht sein. Es geht nicht um Vorverurteilung, sondern Nachvollziehbarkeit."

Der Grüne Klubchef David Ellensohn zeigte sich hingegen so wie die SPÖ-Politikerin überzeugt, dass es sich um einen "Bankenskandal erster Güte" handle. Allerdings sei auffällig, dass Tochterfirmen zum Teil alles in eine Bank "hineingesteckt" hätten. Dies sei keine risikoaverse Veranlagung, hier seien wohl Fehler passiert, vermutete er.