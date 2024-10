Causa Kleingarten in Wien: "Keine unrechtmäßigen Auffälligkeiten"

Im Fall rund um Grundstücksgeschäfte mit Kleingärten in Wien-Donaustadt hat die Wiener ÖVP vor rund einem Jahr den Stadtrechnungshof Wien (StRH) um die Prüfung der Causa ersucht. Zu dem Zeitpunkt wurde bekannt, dass SPÖ-Funktionäre Parzellen in der Kleingartensiedlung Breitenlee besitzen, die durch eine Umwidmung an Wert gewannen. Unter anderem geht es dabei um den Kauf eines Grundstücks, den der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) getätigt hat. Konkret soll er eine Parzelle gekauft haben, bevor eine Umwidmung des Areals in vollwertigen Baugrund vorgenommen wurde. Der Wert von Nevrivys Grundstück soll sich dadurch verdoppelt haben.