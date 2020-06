Geheimdienst-Krimi in der Anwaltskammer

Die Causa um den Wiener Rechtsanwalt Gabriel Lansky bringt jetzt auch für die Wiener Rechtsanwaltskammer unangenehme Weiterungen. Denn im Disziplinarverfahren um angebliche Verstrickungen des Anwalts in kasachische Geheimdienstumtriebe spielt auch die Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer, Elisabeth Rech, eine wichtige Rolle.

Der früheren kasachische Geheimdienstchef Alnur M. lebt nach Machtkämpfen in Wien und wird vom kasachischen Regime gejagt. Ihm wird vorgeworfen, ein "Komplize" des ebenfalls gejagten Rakhat Aliyev zu sein. Agenten des kasachischen Geheimdienstes (KNB) spionierten den Wohnort des Alnur M. aus. Es gab Überfälle und Einschüchterungsversuche. Gegenüber dem Verfassungsschutz gab Alnur M. an, er sollte seinen ehemaligen Weggefährten Aliyev in der Kanzlei des Wiener Anwaltes Gabriel Lansky mit Falschaussagen belasten, andernfalls würde es seiner Familie in der Heimat schlecht gehen.