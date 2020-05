Das kasachische Netzwerk in Wien

Der Wiener Richter Andreas Böhm hatte im Prozess gegen angebliche Aliyev-Komplizen den Verdacht geäußert, dass die kasachischen Banker Zholdas Timraliyev und Aybar Khasenov nicht von Rakhat Aliyev ermordet wurden, sondern vom KNB – der in weiterer Folge Beweismittel gegen Aliyev konstruiert habe.

Damit befasst sich die Staatsanwaltschaft Linz. Es geht um den Verdacht, dass der Opferanwalt Gabriel Lanksy nicht für die Witwen der Banker arbeitet, sondern für kasachische Behörden. Die neuen Dokumente sollen belegen, dass Lansky mit Helfern versuchte, an hochrangige Polizisten heran zu kommen. Ein Unterstützer ist der ehemalige Europol-Direktor Max-Peter Ratzel. Der berichtet per Mail im April 2012 ganz stolz, wie es ihm gelungen sei, in Berlin bei einem scheinbar "unverfänglichen Zufallstreffen" mit dem BVT-Chef Peter Gridling ins Gespräch zu kommen. Ratzel beendete seinen Bericht mit den Worten: "Aber ich bin guter Hoffnung, ihn umfassend informieren und aufstellen zu können." Genützt hat es nichts. Fünf Monate später wurde Lansky vom BVT nach § 256 (Verdacht der nachrichtendienstlichen Tätigkeit zum Nachteil der Republik Österreich) angezeigt.