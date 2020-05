Causa Aliyev: "Aufdringliche" Rekrutierung

Schröder

Vor diesem Hintergrund wiegt es schwer, wenn der Spiegel nun titelt: "Heikle Nasarbajew-Connection:undließen sich von kasachischem Diktator und seinen Helfern einspannen." Wobei der unmittelbare Auftraggeber die Kanzlei des Wiener AnwaltesGabriel Lansky gewesen sein soll. Der soll laut Spiegel einen sechsstelligen Euro-Betrag anüberwiesen haben, damit er seine Kontakte zu Politikern und Journalisten spielen lässt.als Auftraggeber für die beiden Ex-Spitzenpolitiker bedeutet eine höchst delikate Situation. Denn gegenermittelt dieStaatsanwaltschaft wegen des Verdachtes der nachrichtendienstlichen Tätigkeit (§ 256). Dennund Staatsanwälte vermuten, dassals eine Art "Außenstelle" für den kasachischenKNB fungiert.bestreitet das zwar heftigst. Wird der Verdacht aber nachgewiesen, wäre damit auch die Verbindung zwischenundzum kasachischen Präsidenten beigebracht.

In den Unterlagen der Kanzlei Lansky, die dem Spiegel vorliegen, finden sich auch Hinweise darauf, dass versucht wurde, das Nachrichtenmagazin auch für die Anti-Alijew-Kampagne einzuspannen. Der Spiegel: "Als Schily es nicht schaffte, den Spiegel zu instrumentalisieren, und die Wiener Anwälte sein Salär kürzen wollen, mokiert er sich: Es entspricht nicht meiner Übung, ein einmal vereinbartes Honorar neu zu verhandeln." Dass auch Medien zum Angriffsziel wurden, klingt glaubwürdig. Seit geraumer Zeit sieht sich auch der KURIER wegen seiner Aliyev-Berichterstattung heftigen Attacken ausgesetzt. Die reichen von Drohungen mit teuren Presseprozessen bis hin zu einer Verleumdungskampagne gegen hochrangige KURIER-Manager auf einer Website.

Rechtsanwalt Lansky versteht im KURIER-Gespräch die ganze Aufregung nicht. Otto Schily, der nach seinem Abgang aus der Politik wieder eine Anwaltskanzlei betreibt, hätte ganz offiziell in Deutschland für Lansky in an der Aliyev-Causa mitgewirkt und sei sogar bei einer Pressekonferenz aufgetreten. Und alle anderen Politiker wie Gerhard Schröder, Romano Prodi und Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer hätten mit Aliyev gar nichts zu tun. Sie hätten sich dem kasachischen Präsidenten als Berater in wirtschafts- und außenpolitischen Fragen zur Verfügung gestellt. Diese Expertenrunde würde von der Kanzlei Lansky unabhängig von der Causa Aliyev gemanagt.

Gerhard Schröder, der im Gegensatz zu Otto Schily in der Aliyev-Angelegenheit nie in Erscheinung trat, bestreitet jede Zusammenarbeit. Doris Schröder-Köpf, die sich heuer von ihrem Mann trennte, erinnert sich in Die Zeit an einen unerfreulichen Anbahnungsversuch: "An die Angelegenheit Lansky/ Gusenbauer kann ich mich aber noch recht gut erinnern, weil die beiden Herren extrem aufdringlich und aggressiv waren. Besonders zwischen mir und Herrn Gusenbauer kam es zu lautstarken Auseinandersetzungen, da er nicht akzeptieren wollte, dass mein Mann aus grundsätzlichen Erwägungen nicht auf das vorliegende Angebot eingehen wollte."