Carsharing in Wien: BMW fordert Marktführer heraus

Kunden müssen sich online registrieren, die Anmeldegebühr beträgt 29 Euro. Reserviert und geöffnet wird das Auto via Handy-App. Wie bei car2go zahlt man nur für die gefahrene Zeit. Pro Minute werden 34 Cent verrechnet, der X1 kostet 37 Cent, also 22,20 Euro pro Stunde.

Damit ist man leicht teurer als Car2go, die 31 Cent pro Stunde verlangen. "Wir bieten aber auch gute Autos. Carsharing soll keine Verzichtserklärung sein", sagt Kahr. In Deutschland ist man mit 300.000 Kunden nach eigenen Angaben Marktführer, in Wien will man es werden.

Die Konkurrenz bleibt entspannt. " Carsharing ist ein Wachstumsmarkt, da ist es nicht überraschend, dass der Mitbewerber aus München mitnaschen will. Aber der Kuchen ist groß genug", sagt Andreas Leo, Sprecher von car2go. An der bestehenden Smart-Flotte will man nichts ändern. "Wir haben ein bewährtes Angebot. Gerade beim Parken ist der Smart im Vorteil", sagt Leo. "Zudem sind wir eine Spur günstiger."

Für Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou ( Grüne) ist der neue Anbieter ein Zugewinn: "Es ist großartig zu sehen, wie das Angebot wächst. Der Einstieg des neuen Anbieters spiegelt den weltweiten Trend wider, dass immer mehr Menschen auf Carsharing umsteigen."