Caritas sammelt wieder für "Gruft"-Winterpaket

Die Krise in Europa hinterlässt immer tiefere Spuren. Mehr als 106.000 warme Mahlzeiten wurden bis Ende November in der Gruft ausgegeben – knapp 400 pro Tag. „So viele warme Mahlzeiten mussten wir in der Geschichte der Caritas noch nie ausgeben“, sagte Caritas-Präsident Michael Landau am Mittwoch. Das sei ein „trauriger Negativrekord“. Vor zehn Jahren wurden noch 72.000 Essen verteilt.

Immer mehr Hilfesuchende wenden sich an die Gruft und andere Notquartiere wie die Zweite Gruft in der Lacknergasse in Währing. Denn die Zahl der Menschen, die in Wien in prekären Wohnverhältnissen leben oder die von Obdachlosigkeit bedroht sind, ist in den vergangenen drei Jahren um 27 Prozent gestiegen.