Cannabisplantage in Wien aufgedeckt: Zweieinhalb Kilo Gras sichergestellt

Über zweieinhalb Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt

Beamte des Landeskriminalamts Wien schöpften schon im Februar 2024 verdacht, da die Wohnung einen außergewöhnlich hohen Energieverbrauch hatte. Vergangene Woche wurden in der Wohnung dann über zweieinhalb Kilogramm Cannabiskraut, 164 zum Teil in Blüte stehende Cannabispflanzen sowie Bargeld in Höhe von 5.680 Euro sichergestellt, wie die Polizei nun in einer Aussendung berichtete.