Cannabishandel: Polizei forscht größere Tätergruppe aus

Dem Landeskriminalamt Wien ist es nach umfangreichen Ermittlungen gelungen, Ende Juli sechs mutmaßliche Drogendealer auszuforschen. Sie stehen im Verdacht, große Mengen Cannabis verkauft zu haben.

Am Juli gegen 09 Uhr erfolgten simultane Zugriffe in sieben Wohnungen in Wien-Favoriten und Wien-Floridsdorf. Dabei wurden vier Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren festgenommen.