Calle Libre-Festival bringt ab Donnerstag wieder Farbe nach Wien

Neben den zehn - großteils internationalen - eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern, die ab 31. Juli zehn Wände im 16. Bezirk vom Gürtel bis zur Sandleitengasse gestalten werden (siehe Infobox unten), finden ab Freitag auch wieder die bereits gewohnten Workshops und Street-art-Führungen statt.

Ausstellung und Musikprogramm

Neu ist hingegen, dass das Calle Libre von einer Ausstellung in der Galerie AG18 im 1. Bezirk am Mittwoch eröffnet sowie begleitet und mit einem zweitägigen Musikfestival in der Ottakringer Brauerei am 4. und 5. August beendet wird.

