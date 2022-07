Calle Libre: Feier für die freie Straße in der Grünen Mitte

Regeneration können wir dieser Tage alle gut gebrauchen. Für diejenigen, die sich diese nicht in der Sommerfrische holen können, bietet das Street-Art-Festival Calle Libre (zu Deutsch: freie Straße) diese Woche ein Alternativangebot in der Stadt. Die von Montag bis Sonntag über die Bühne gehende, mittlerweile neunte Ausgabe des Kunstfestivals hat sich nämlich genau diesem Motto verschrieben.

Das Festivalteam selbst muss die Erholung noch ein wenig aufschieben, findet das Calle Libre in diesem Jahr doch in runderneuerter Form statt. Erstmals werden nämlich nicht über die ganze Stadt verteilte Hauswände bemalt, sondern eine einzige.

Die ist dafür 400 Meter lang und befindet sich am Gelände des Nordwestbahnhofs in der Brigittenau. Wo ab 2024 unter dem Titel „Grüne Mitte“ ein neuer Stadtteil inklusive zehn Hektar Park entstehen soll, wird nämlich erst einmal die ganze Woche gemalt, geplaudert und gefeiert.

Laut Veranstalter Jakob Kattner wurde Regeneration zum Motto gekürt, weil durch die Pandemie Begriffe wie Umweltschutz, ökologische Nachhaltigkeit und Klimawandel in den Hintergrund der öffentlichen Diskussion gerutscht sind. Das Calle Libre will nun dazu beitragen, diese Themen wieder in den Vordergrund zu rücken. So wird der portugiesische Künstler Bordalo II. etwa ein überdimensionales Eichhörnchen aus Müll kreieren.