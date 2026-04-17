Über die Betreiberfirma SLS Gastro GmbH wurde im März ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das ist nun jedoch gescheitert . Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) sind rund 30 Gläubiger betroffen.

Der Florianihof in der Florianigasse 45 muss nun doch dauerhaft schließen . Betreiber Jendrik Lowens wollte ursprünglich trotz Insolvenz weitermachen, wie der dem KURIER damals schilderte.

Das Traditionscafé bleibt daher ab Montag, dem 20. April, geschlossen, wie Loewens auf KURIER-Anfrage erklärt: „Ich habe bis zum Schluss versucht, eine Lösung zu finden. Leider haben nicht alle Gläubiger dem Sanierungsverfahren zugestimmt.“ Betroffen sind von der Schließung sechs Mitarbeiter.

Besonders traurig sei, dass das Geschäft gerade wieder anlaufe. „Wir waren letztes Wochenende voll und sind auch dieses Wochenende mehrfach ausreserviert“, schildert Loewens. Für diejenigen, die noch ein letztes Mal vorbeikommen möchten, finde sich jedoch noch ein Platz.

Droht der nächste Leerstand?

Wie es mit dem Kaffeehaus weitergehen soll, ist ungewiss. Ebenso, ob sich erneut ein Gastronom findet, der sich an den Weiterbetrieb traut.

Das Kaffeehaus mit Jugendstil-Interieur besteht seit 70 Jahren, doch vor allem die letzten drei Jahre waren turbulent. Es wurde immer wieder geschlossen, aber auch wieder neu eröffnet.