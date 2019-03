Buslinien 56A und 56B sollen ab Sommer zum ORF-Zentrum fahren

Ab dem Sommer wird aber der Fahrplan der Buslinien 56A und 56B so geändert, dass diese auch beim ORF-Zentrum in der Würzburggasse halten werden. „Das ist eine enorme Taktverdichtung“, sagt Strobl. Details soll es laut den Wiener Linien in den nächsten Wochen geben.

Parkpickerl

An der bisherigen Entscheidung des Bezirks zur Parkraumbewirtschaftung (die Bewohner sprachen sich einer Umfrage dagegen aus, Anm.) soll sich vorerst nichts ändern: „Irgendwann muss man sich das vielleicht noch einmal ansehen“, sagt Kobald. Punktuelle „Insellösungen“, in denen das Parkpickerl erforderlich ist, werde es aber nicht geben.