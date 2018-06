Buslinie 13A erhitzt die Gemüter

In dieselbe Kerbe schlagen Unternehmer wie etwa Kurt Wilhelm, der eine seiner vier „Wald & Wiese“-Filialen in der Neubaugasse betreibt. Er sieht die „wahrscheinlich bestgehendste Geschäftsstraße Wiens“ gefährdet. Dabei liege die Lösung mit der ungleich breiteren Stiftgasse doch so nah. Diese Route wäre auch Ben Yosfan, dem Juniorchef des „Maschu Maschu“, lieber. Er fürchtet, dass der Schanigarten in der Neubaugasse trotz anders lautender Versprechen der Wiener Linien unbenutzbar wird.

Erst am Dienstag übergab der Obmann der Einkaufsstraße, Buchhändler Karl Hintermayer, der MA62 2500 Protestunterschriften gegen die beidseitige Linienführung des 13A in der Neubaugasse.

Beim KURIER-Lokalaugenschein echauffieren sich aber auch Privatpersonen über den Gegenverkehrsplan. „Dadurch würden Entschleunigung und Flair der Neubaugasse zerstört“, findet etwa Thomas Rilk, der seit 35 Jahren in der Siebensterngasse wohnt. Konstanze Thau, deren Wohnung direkt an der Neubaugasse liegt, fürchtet ebenfalls um den gemütlich-urbanen Charakter des Grätzels. Sie rechnet mit einer „Staub-, Lärm- und Abgasbelästigung“.