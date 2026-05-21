Burgenland-Feeling in Wien: Genussfest am Hof

Insgesamt 30 pannonische Austeller zeigen, was das Burgenland zu bieten hat und stellen ihre kulinarischen Köstlichkeiten vor. Neben typischen Speisen und Getränken stehen die jeweiligen Regionen im Fokus. Zusätzlich sorgt das vielfältige Programm für eine ausgelassene und gesellige Stimmung. Reporter Bernd Benedikt Richter hat sich unter die Gäste gemischt und hat sich erste Eindrücke geholt.