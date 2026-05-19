Am Hof in Wien: Im Bademantel zum Urlaub im Burgenland

Mitten in der Wiener Innenstadt wird es ab heute pannonisch. Vier Tage lang, von 19. bis 22. Mai, verwandelt sich der Platz Am Hof in eine burgenländische Genusszone. Beim 22. Burgenland Kul(t)inarium präsentieren rund 30 Gastgeberinnen und Gastgeber, was das Land kulinarisch, touristisch und musikalisch zu bieten hat. Geöffnet ist täglich von 11 bis 22 Uhr.

Der vielleicht auffälligste Programmpunkt beginnt jeden Tag um 17 Uhr: Wer im Bademantel erscheint, kann beim Bademantel-Gewinnspiel mitmachen. Zu gewinnen gibt es Thermen-Wochenenden in den burgenländischen Thermen.