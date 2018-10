Budget: Wien spart nicht bei Ausgaben

Es war der erste Budgetvoranschlag, den Finanzstadtrat Peter Hanke ( SPÖ) präsentierte. Elf Jahre lang war das Aufgabe der ehemaligen Vizebürgermeisterin Renate Brauner, die danach regelmäßig viel Kritik einstecken musste. Wo also hat der Neo-Stadtrat beim Budget seine Handschrift hinterlassen? „Ich habe nicht das Ziel, nächstes Jahr krampfhaft auf einem Schönheitspodest zu stehen“, sagt Hanke. Das Nulldefizit strebt er – wie Brauner – daher erst im Jahr 2020 an. „Wirtschaft kann man nicht in einem Jahr kippen, drehen und wenden. Das dauert“, sagt Hanke.

Der Stadtrat legte zum Budgetvoranschlag für 2019 auch einen Finanzplan bis zum Jahr 2021 vor. Kernpunkte des Voranschlags: Wien sieht für das kommende Jahr 15,497 Milliarden Euro an Einnahmen und 15,685 Milliarden Euro an Ausgaben vor (siehe Grafik). Daraus ergibt sich eine Neuverschuldung in der Höhe von 188 Millionen. Euro. Der Gesamtschuldenstand der Bundeshauptstadt liegt für 2019 damit bei insgesamt 6,97 Mrd. Euro.