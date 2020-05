Bub strangulierte sich mit Jalousieschnur

Ein drei Jahre alter Bub, der sich am Freitag in Wien-Penzing beim Spielen mit einer Jalousienschnur selbst strangulierte hat, ist am Montag gestorben. Bereits am Sonntagabend hatte sich die Situation des Bubens verschlechtert, der Hirntod des Kleinkinds wurde festgestellt.

Der Dreijährige war nach dem Unfall auf die Kinderintensivstation des SMZ Ost eingeliefert worden, wo er Montagvormittag seinen schweren Verletzungen erlag. Die Polizei ging von einem Unfall aus.