Bub in Wien das Handy geraubt: 13-Jähriger ausgeforscht

Mitte November war einem Zwölfjährigen in Wien-Penzing das Handy geraubt worden, jetzt wurde ein 13-Jähriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht. Der Jugendliche sei zum Teil geständig, berichtete die Polizei am Donnerstag. Er wurde angezeigt - auch wegen eines Raubversuchs, den er am gleichen Tag an einem ebenfalls ein Jahr jüngeren Buben begangen haben soll. Diesem Opfer war es gelungen, zu flüchten.