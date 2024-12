Nach Brand in Wiener U1: Polizei schließt Fremdverschulden aus

Das Feuer bei einem Sonderzug der Wiener U-Bahn-Linie U1 vor etwas mehr als zwei Wochen dürfte auf eine technische Ursache zurückzuführen sein. Das erklärte Gerald Ryba, Chef der Brandermittler des Wiener Landeskriminalamts, am Donnerstag am Rande eines Medientermins in der Landespolizeidirektion. "Wir gehen definitiv nicht von einem Fremdverschulden aus", sagte Ryba, "sondern von technischem Gebrechen", das wohl "irgendwo im elektrischen System" zu suchen sei.