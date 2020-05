Brisante Hintergründe zum Tod eines Wiener Arztes

Fix ist, dass das Rudolfinerhaus Wegmann 2012 einen Großteil seines Einkommens nicht ausbezahlt hatte. Rund 166.000 Euro wurden einbehalten, er bekam nur sein Fixum von 2500 Euro netto monatlich. Davon musste er 2000 € für eine Wohnung bezahlen und von dem Rest leben. Laut seiner Familie geriet Wegmann deshalb in Geldschwierigkeiten, schließlich hatte er nur mehr 20 Prozent seines Gehaltes zur Verfügung. „Er konnte sich den Urlaub in New York nicht mehr leisten“, meint sein Bruder.