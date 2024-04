Brigittenau: Illegale Wohnungen in Bürogebäude entdeckt

Illegale Wohnungen hat die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien in einem Bürogebäude in Wien-Brigittenau entdeckt. Die Gruppe fand die nicht als solche deklarierten Appartements in der Vorwoche bei Kontrollen mit der Polizei, der Finanzpolizei, den Wiener Netzen, den Magistratsabteilungen 15 (Gesundheitsdienst), 36 (Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen) und 37 (Baupolizei). Ein Vermieter wurde festgenommen, berichtete die Gruppe am Montag in einer Aussendung.

Illegale Nutzung und Stromdiebstahl

Die Behörden stellten schwere Verstöße gegen das Baurecht und das Elektrotechnikgesetz fest. Laut der Gruppe Sofortmaßnahmen wurde das Bürogebäude seit März 2024 ohne Genehmigung in Wohnungen umgebaut und beherbergte zahlreiche Menschen in 18 Wohneinheiten. Einige Arbeiten waren noch nicht abgeschlossen, insbesondere in den oberen Stockwerken. Neben der illegalen Nutzung wurde seitens der Wiener Netze auch Stromdiebstahl in 25 Fällen festgestellt und ein Verfahren nach dem Elektrotechnikgesetz eingeleitet.