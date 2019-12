Brigittenau: 64-Jähriger bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen

Ein 64-jähriger Mann ist am Dienstagabend bei einem Wohnungsbrand verstorben. Als die Polizei in der betroffenen Wohnung in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau eintraf, war der Brand bereits erloschen, weshalb die Feuerwehr gar nicht mehr ausrückte.

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.