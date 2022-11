Brand in Wohnhaus: Frau wollte aus dem dritten Stock springen

Am Montagmorgen rĂŒckten sechs Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Wien zu einem Brand in die Sechshauser Straße in Rudolfsheim-FĂŒnfhaus aus. Im Keller eines dreistöckigen Wohnhauses war das Feuer gegen 9.30 Uhr ausgebrochen. Das Stiegenhaus war binnen kĂŒrzester Zeit bis in das oberste Stockwerk stark verraucht und die Bewohner deshalb in ihren Wohnungen eingeschlossen. Beim Eintreffen der RettungskrĂ€fte saß eine Frau bereits am Fensterbrett ihrer Wohnung im dritten Stock und drohte zu springen.

Feuerwehr konnte Frau beruhigen

Der Feuerwehr-Trupp konnte sie aber beruhigen und sie daran hindern. Die EinsatzkrĂ€fte bahnten sich mit AtemschutzgerĂ€ten einen Weg durch das stark verrauchte Stiegenhaus zur Wohnung der Frau. Mit einer Brandfluchthaube konnte sie in Sicherheit gebracht und der Berufsrettung Wien ĂŒbergeben werden. Eine weitere Person war bereits aus einem Fenster im Erdgeschoss ins Freie geflĂŒchtet und hatte sich dabei verletzt. Auch sie wurde von der Rettung medizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Außerdem mussten auch fĂŒnf weitere Personen mit Brandfluchthauben ins Freie gebracht werden. Gleichzeitig mit der Rettungskation wurde der Brand im Keller mit einer Löschleitung unter Atemschutz bekĂ€mpft. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: