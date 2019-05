Brand in Simmering: Geschäftslokale sind noch nicht betretbar

Ziba Alajbegovic darf ihren Frisiersalon nicht betreten. Der Zugang ist durch ein Gerüst versperrt. Und das wird auch noch länger so bleiben. Denn der Laden von Alajbegovic befindet sich in der Simmeringer Hauptstraße 68 – genau in jenem Haus, dessen Dachstuhl am Samstag, 11. Mai, in Flammen aufging.