Brand in der Leopoldstadt: Bewohnerin im letzten Moment geflüchtet

Dramatischer Feuerwehreinsatz am Sonntag in Wien-Leopoldstadt: In der Engerthstraße war gegen 10.30 Uhr ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr schlugen die Flammen bereits aus der Balkontür.

Sofort wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. Gleichzeitig kontrollierte ein Atemschutztrupp das verrauchte Stiegenhaus und fand eine Bewohnerin, die sich selbst aus der Brandwohnung retten konnte - gerade noch rechtzeitig. Die Frau wurde ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss musste sie ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

