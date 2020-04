Brand im Donauzentrum: Schäden in Büroteil "erfreulicherweise gering"

Einen Tag nach dem neuerlichen Dachbrand am Wiener Donauzentrum sind am Dienstag die Suche nach der Ursache und die Schadensaufnahme im Mittelpunkt gestanden. "Das Einkaufszentrum hat im Innenbereich nur geringe Schäden erlitten", teilten die Betreiber mit. Betroffen war ein Büroteil des Einkaufszentrums, die zur Grundversorgung in der Coronakrise nötigen Geschäfte hatten wieder geöffnet.

Das Ermittlungsergebnis zur Ursache des Feuers wird laut Polizei erst in den kommenden Tagen vorliegen. Nach ersten Informationen wurde von einer Entstehung bei Bauarbeiten am Dach ausgegangen. Die Ermittler der Brandgruppe des Landeskriminalamtes werden den ganzen Tag an Ort und Stelle sein, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Dienstag. "Der Brandherd wurde noch nicht lokalisiert." Die Beamten würden bei der Spurensuche von außen nach innen vorgehen.