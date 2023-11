Brand am Wiener Christkindlmarkt war "höchstwahrscheinlich Unfall"

Der Brand am Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz in der Nacht auf Montag ist höchstwahrscheinlich durch ein Unglück ausgelöst worden. Das teilte die Wiener Polizei nach einer APA-Anfrage am Donnerstagnachmittag mit.

"Eine Vorsatztat wird ausgeschlossen", erläuterte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Mutmaßlicher Auslöser war "die Entsorgung eines glimmenden Gegenstandes" in einem Mistkübel, ergaben die Untersuchungen der Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien.