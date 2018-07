Boxer Dr. Watson und sein Anwalt

Zu seinem aktuellen medienwirksamen Fall als Rechtsanwalt kam er durch seinen Detektiv-Job. Schweitzer vertritt die Familie der vermissten Jennifer Scharinger (seit Wochen läuft eine große Suchaktion der Polizei im Hollabrunner Wald – der KURIER berichtete, Anm.). Eigentlich, erzählt er, wäre er als Detektiv angefragt worden. „Aber ich kann hier als Anwalt besser helfen“, meint er.

Der Jurist ist ein Spätberufener. Erst seit vergangenem Jänner ist er als Anwalt eingetragen. Davor war er diplomierter Sportlehrer, drei Jahre lang Skitrainer in den USA, Ski-Kunstspringer des ÖSV, Kantinenbetreiber auf der Donauinsel und Fernseh-Stuntman. In der Serie „Medicopter 117“ stürzte er durch Glasscheiben, in „Die Wache“ wurde er durch zwei Schüsse in den Rücken niedergestreckt – er verkörperte ausgerechnet einen Staatsanwalt.