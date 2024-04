Botox spritzen vor Abflug: Schönheitsklinik eröffnet am Flughafen Wien

Am Flughafen Wien hat am Dienstag eine kosmetische Schönheitsklinik eröffnet. Auf dem Programm vor dem Abflug stehen Behandlungen mit Botox und Hyaluronsäure, Stammzellentherapien für die Kopfhaut und Laserbehandlungen gegen Pigmentflecken.

Auch Beratungen für operative Eingriffe wie Lid- und Nasenkorrekturen, Brustvergrößerungen oder Fettabsaugungen werden am Flughafengelände durchgeführt. Die operativen Eingriffe finden dann allerdings in einer Klinik in Wien statt.

Die Schönheitschirurgen Artur Worseg und Alexander Kozlowski bezeichnen den Standort in einer Pressemitteilung als "sehr attraktiv". Die AirportCity biete viele Dienstleistungen, "die man auf einem Flughafen auf den ersten Blick nicht erwarten würde".

Behandlung to go

Die Behandlungen bei "Beauty 2 fly“ würden ohne Termin und Wartezeiten stattfinden, sagt Worseg im Gespräch mit der Kronen Zeitung. Das Angebot richte sich an Menschen aus der Region, das Flughafenpersonal und Flugreisende: "Also man könnte schon sagen, die Behandlungen gibt’s to go."