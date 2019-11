Bluttat in Wien-Favoriten: 62-Jähriger in Justizanstalt

Der 62-jährige Mann, der am Mittwoch in Wien-Favoriten seine 50-jährige Ehefrau erstochen haben soll, ist am Freitag in eine Justizanstalt eingeliefert worden. Der afghanische Staatsbürger hatte bei seiner Einvernahme am Donnerstag die Tat gestanden.

Die älteren Kinder im Alter von 17, 15 und 13 Jahren werden nach wie vor in Krisenzentren betreut, sagte Andrea Friemel von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) am Freitag.