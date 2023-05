Bluttat in Simmering: U-Haft für 34-Jährigen

Der Ältere soll dabei in das Geschäftslokal des Jüngeren in Simmering gekommen sein. Der Grund: Geldstreitigkeiten. Bei einem Gerangel soll sich "ein Schuss aus der Richtung des 34-Jährigen in die Richtung des 38-Jährigen" gelöst haben, teilte die Polizei mit.

U-Haft verhängt

Der Verdächtige wurde im Anschluss von der Polizei festgenommen und hat sich auf Notwehr berufen.

Jetzt wurde doch U-Haft über ihn verhängt, heißt es am Donnerstag aus dem Wiener Landesgericht für Strafsachen.