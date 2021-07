Polizeieinsatz bei Mahnwache am Brunnenmarkt: Zwei Festnahmen

Seitens der linken Aktivisten wurde die Demo als Erfolg gesehen: "Wir werten die Spontandemonstration als Erfolg, es ist uns heute gelungen, die rechtsextreme ' Mahnwache' der 'Identitären' sowie jegliches andere öffentliche Auftreten von Rechtsextremen im Bezirk zu verhindern", sagte Tom Müller, Pressesprecher der Plattform NoFascism. Müller kritisierte noch am Abend das große Polizeiaufgebot. "Das Verhalten der Polizei war absolut unverhältnismäßig. Es war eine friedliche Kundgebung. Plötzlich sind von überall Polizisten gekommen", sagt Müller im KURIER-Gespräch. Vor allem der Einsatz des Panzer war für Müller völlig überzogen. "Wir haben die umliegenden Gastronomen im Vorhinein informiert, dass die Kundgebung stattfinden wird. Die Leute im Viertel wussten Bescheid, es ist kein Sachschaden entstanden und es gab auch keine Verletzten", erklärt Müller.

Polizeisprecher Paul Eidenberger erklärt den Einsatz des Polizeipanzers so: "Es handelte sich um ein Bergefahrzeug, das zuvor im 21. Bezirk im Einsatz war. Weil alle WEGA-Beamten zum Einsatz am Brunnenmarkt gerufen wurden, fuhren sie gleich mit dem Panzer dorthin. Er diente als Transportmittel, war also nur zufällig dabei und stand während dem Einsatz in einer Seitengasse."