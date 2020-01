Blümel bleibt auch als Finanzminister Spitzenkandidat der ÖVP in Wien

Gernot Blümel (38) spielt in der künftigen türkis-grünen Bundesregierung eine zentrale Rolle. Er soll das Finanzministerium übernehmen und als Regierungskoordinator für ein gutes Klima in der Koalition sorgen. Deswegen gab es am Wochenende unter Funktionären Diskussionen, wer nun statt ihm die ÖVP im Herbst in den Wiener Wahlkampf führen wird. Blümel selbst allerdings erklärte im Interview mit " Wien heute", dass es sein "Ziel ist, als Spitzenkandidat in die Wiener Wahl zu gehen". Trotz des Ministeramtes.

In der ZIB 2 wurde er dann nochmals gefragt, ob er tatsächlich im Herbst in Wien kandidieren werde. In einer Zeit, in der er sich als Minister etwa um eine Steuerreform kümmern müsse. Das sei möglich, so die Reaktion von Blümel. Was er nicht beantworten wollte: Ob er nach der Wien-Wahl eventuell als Vizebürgermeister in die Bundeshauptstadt wechseln könnte. Da verwies der Wiener Landesparteiobmann immer darauf, dass zuerst einmal gewählt werden müsste. Mehr wollte er sich nicht festlegen.

Auch wenn Blümel bei diesem Interview ingesamt sehr vage blieb, machte er doch eine Ansage in Richtung des Lobautunnels. Blümel: "Die ÖVP Wien kämpft seit Jahren dafür, dass der Lobautunnel kommt. Nur weil es eine neue Koalition gibt, ändert sie nicht ihre Meinung." Für den Tunnel hat sich auch Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig ausgesprochen. Dagegen sind hingegen die Wiener Grünen. Wie man nun angesichts der türkis-grünen Koalition mit dem hochrangigen Straßenprojekt umgeht, erklärte Wiens Grünen-Chefin Birgit Hebein gegenüber " Wien heute" so: "Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns Großprojekte noch einmal genau ansehen - und dann wird man schauen."