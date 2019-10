"Blaues Haus" ist Geschichte: Arbeiten für City-Ikea schreiten voran

Erschütterungen überwacht

Allfällige Erschütterungen werden übrigens – schließlich verläuft unter dem Grundstück ein U-Bahn-Tunnel – über ein Monitoringsystem registriert. Für die gesamte Baustelle wurde ein Verkehrskonzept erarbeitet.

Herausforderungen in der Stadt

Aufgrund der Lage mitten in der Stadt ist das Baufeld sehr klein. Von der Gerstnerstraße her hatte sich der Bagger also durch den Mitteltrakt ins Gebäudeinnere und dann im Uhrzeigersinn um es herum bewegt.