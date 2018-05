Bezirksvorsteher beginnt mit Grabungen für den Lobautunnel

Mit schwarzem Anzug, roter Krawatte und einer Schaufel in der Hand steht Ernst Nevrivy auf einem Feld und beginnt schon einmal mit den Grabungen für den Lobautunnel. Zu sehen ist das in einem 43 Sekunden langen Video, das der SPÖ-Bezirksvorsteher der Donaustadt am Samstagvormittag auf Twitter veröffentlichte. Mit dem witzigen Filmchen will er seiner Freude über die jüngste Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) zum S1-Abschnitt Schwechat-Süßenbrunn Ausdruck verleihen.