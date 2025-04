Meidling: Kritik an Khleslplatz-Plänen nun auch von Bezirksvertretung

Gesprächsbedarf gab es vor allem bei den Kleingärtnern . "Viele von ihnen fühlten sich überrumpelt. Sie wussten zwar, dass dort hinter der U6-Station gebaut wird, aber nicht in welcher Dimension", sagte Dieter Feiertag von der Initiative Khleslplatz. In einem selbst gedrehten Film wurde den Zuschauern mittels eines 3D-Modells und Drohnenaufnahmen gezeigt, wie der Khleslplatz samt Umgebung ausschauen würde, wenn dort tatsächlich Bauklasse ll errichtet werden würde.

Der Unmut der Anrainerinnen und Anrainer über die bevorstehende Umgestaltung des historischen Platzes wuchs in den vergangenen Wochen, sodass sich schließlich auch die Bezirksvertretung damit befasste.

Konkret geht es um Umwidmungs- und Neubaupläne der Stadt. In den Hinterhöfen der Gebäude Nummer acht und drei sollen Wohnungen entstehen – bis zu fünf Stockwerke hoch sollen die Gebäude sein. Auch eine Schule ist in der Nähe geplant. Denkmalschutz gilt am Khleslplatz keiner. Die dort befindliche Schutzzone aber verpflichtet alle Neubauten zu einer architektonischen Anpassung an das bestehende Ortsbild.

9 statt 12 Meter Gebäudehöhe

Ende vergangener Woche hat die Bezirksvertretung Meidling eine Stellungnahme zur Flächenwidmung mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet. Darin zu lesen ist, dass die Bezirksvertretung Meidling "eine vertiefte Prüfung der vorgeschlagenen Verdichtungsmaßnahmen am Khleslplatz 3 und 8" fordert.

Und weiter: "Im gesamten Plangebiet, mit Ausnahme der neu gewidmeten Schule und deren Nebengebäude sowie der Bestandssitzung in der Hoffingergasse fordert die BV Meidling keine höhere Widmung als Bauklasse I und gegebenenfalls besondere Bestimmungen zum Schutz des historischen Ensembles." Gefordert wird demnach eine maximale Gebäudehöhe von 9 statt der derzeitig vorgesehenen 12 Meter.